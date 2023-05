Fast voll: 40.000 Tickets für Frauen-Pokalfinale verkauft

Der Deutsche Fußball-Bund hofft auf eine ausverkaufte Kölner Arena beim Pokalfinale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg. Für die Partie am Donnerstag (16.45 Uhr/ARD und Sky) im Rhein-Energie-Stadion sind bereits 40.000 Tickets verkauft, wie der DFB am Dienstag mitteilte. Die Kapazität beläuft sich auf 44 808 Zuschauer, weil die Stehplätze in Sitzplätze umgewandelt werden. Dass es einen Zuschauerrekord geben wird, steht schon länger fest.