In Bremerhaven beziehen die wenigsten Väter Elterngeld

Bremen (dpa/lni). In Bremerhaven ist der Anteil der Väter, die Elterngeld beziehen, am niedrigsten im deutschlandweiten Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte. Während bundesweit der Väteranteil im vorigen Jahr bei 26,1 Prozent lag, betrug er in Bremerhaven 14 Prozent, wie das Statistische Landesamt Bremen am Dienstag mitteilte. In der Stadt Bremen lag der Väteranteil bei 23,1 Prozent.

Insgesamt erhöhte sich der Anteil der Väter im Land Bremen 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Prozent auf 21,5 Prozent. Durchschnittlich planten Männer im Bundesland, für eine Dauer von 4,8 Monaten Elterngeld in Anspruch zu nehmen. Nur in Berlin bezogen Männer im Durchschnitt länger Elterngeld (5 Monate). In Niedersachsen waren es 3,6 Monate - genauso lange wie im Bundesdurchschnitt.

Elterngeld ist eine Geldleistung des Staates, die Mütter und Väter in den ersten Lebensmonaten eines Kindes in Anspruch nehmen können. Es wird gezahlt, wenn Eltern weniger oder gar nicht erwerbstätig sind, um die Betreuung des Kindes übernehmen zu können.

