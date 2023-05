Wesermarsch Hausbrand in Jade: Schaden in Höhe von bis zu 100.000 Euro

In Jade (Landkreis Wesermarsch) ist ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Der Bewohner des Hauses wurde bei dem Brand in der Nacht zu Dienstag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Eine alte Musikbox hatte Feuer gefangen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 80.000 bis 100.000 Euro.