Umwelt Arbeit an Plan für Siel- und Schöpfwerke soll 2023 beginnen

Um die Binnenentwässerung für Klimafolgen zu rüsten, will Niedersachsens Landesregierung noch in diesem Jahr mit der Erstellung eines Generalplanes für Siel- und Schöpfwerke beginnen. Darin sollen auch Erkenntnisse einfließen, die Entwässerungsverbände und Wissenschaftler zuletzt in einem Forschungsprojekt zur künftigen Binnenentwässerung im westlichen Ostfriesland gesammelt haben.