Gesundheitsamt: Zeckengefahr auch im Park oder Garten

Hannover (dpa/lni). Nicht nur im Wald oder am Feldrand, sondern auch im Stadtpark sowie heimischen Garten droht die Gefahr eines Zeckenstiches. Darauf weist das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) zum Start der Zeckensaison hin.

Bei steigenden Temperaturen und einer feuchten Wetterlage nimmt laut NLGA die Aktivität der blutsaugenden Parasiten zu. Sie können die gefährlichen Krankheiten Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und Borreliose übertragen.

Als FSME-Risikogebiet gilt seit 2019 in Niedersachsen nur der Landkreis Emsland. Das NLGA sammelt allerdings in jedem Jahr an ausgewählten Orten Zecken und untersucht die Tiere unter anderem auf das FSME-Virus. Eine solche Aktion ist auch für diesen Dienstag (13.00 Uhr) in der Parkanlage am Lindener Berg in Hannover geplant.

