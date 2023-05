Oldenburg und Göttingen starten in die Basketball-Playoffs

Für die EWE Baskets Oldenburg und die BG Göttingen beginnen an diesem Dienstag die Playoffs in der Basketball-Bundesliga. Die Oldenburger empfangen um 19.00 Uhr (MagentaSport) die MHP Riesen Ludwigsburg und genießen auch zwei Tage später Heimrecht. Die Göttinger müssen um 20.30 Uhr beim Titelkandidaten Bayern München antreten. Auch das zweite Spiel der Serie findet am Donnerstag in München statt. Das Team, das zuerst drei Spiele gewonnen hat, zieht ins Halbfinale ein.