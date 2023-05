Pedelecfahrer wird von Auto angefahren und stirbt

Ein 89 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Montag von einem Auto angefahren worden und gestorben. Durch den Aufprall wurde der Mann von seinem E-Bike geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Der Zweiradfahrer erlag demnach noch am Unfallort in der Nähe von Hasbergen (Landkreis Osnabrück) seinen Verletzungen.