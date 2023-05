Bürgerschaftswahl Bürger in Wut-Spitzenkandidat: Erfolg durch Realpolitik

Spitzenkandidat der Wählervereinigung Bürger in Wut klatscht nach Bekanntgabe der ersten Prognose für die Wahl.

Das gute Abschneiden der Wählergruppierung Bürger in Wut (BiW) bei der Wahl in Bremen führt der Spitzenkandidat Piet Leidreiter auf Realpolitik und einen guten Wahlkampf zurück. Die rechtspopulistische Partei könnte ersten Prognosen zufolge ein zweistelliges Ergebnis erreichen. Sie profitiert auch davon, dass die AfD wegen interner Querelen diesmal nicht zur Landtagswahl in Bremen zugelassen war.