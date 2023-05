SPD-Chef Klingbeil: Bremen liefert Rückenwind für Berlin

Lars Klingbeil, SPD-Bundesvorsitzender, nimmt am Ludwig-Erhard-Gipfel teil.

Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil freut sich „wahnsinnig über den Erfolg“ seiner Partei bei der Wahl im Land Bremen. Der Sieg schaffe „Rückenwind auch für uns hier in Berlin“, sagte er am Sonntagabend. Inhaltlich habe man im Bund und Land auf einer Linie gelegen, behauptete er - obwohl der Bremer SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte im Wahlkampf die Bundespolitik durchaus kritisiert hatte. Die Sozialdemokraten hätten auch im Bund gesagt, man müsse die Sorgen der Bürger ernst nehmen, und es sollten etwa Mieter stärker in den Mittelpunkt der Regierungspolitik gerückt werden, sagte Klingbeil. Bovenschultes starkes Abschneiden werde der Berliner Ampel-Koalition im Bundesrat helfen.