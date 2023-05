Grünen-Landeschef: Partei muss gegen Bürgersorgen „mehr tun“

Für das schwache Abschneiden der Grünen bei der Bürgerschaftswahl am Sonntag in Bremen sieht Landesvorstandssprecher Florian Pfeffer gleich mehrere Gründe. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU sei für kleine Parteien nie so richtig gut, sagte er am Abend. „Rückenwind aus Berlin gab es für uns jetzt aktuell auch nicht“, fügte er hinzu. Außerdem müsse die Partei mit Blick auf die aktuellen Sorgen mancher Bürger „mehr tun“ und „besser werden“.