Grünen-Chefin Lang enttäuscht über Wahlprognosen in Bremen

Grünen-Chefin Ricarda Lang hat sich nach den ersten Prognosen unzufrieden mit dem Abschneiden ihrer Partei bei der Bürgerschaftswahl in Bremen gezeigt. „Das Ergebnis ist enttäuschend“, sagte die Co-Vorsitzende der Partei am Sonntagabend dem Fernsehsender Phoenix. Die Grünen in Bremen hätten zwar inhaltlich viel erreicht. Es sei aber nicht gelungen, dies den Wählerinnen und Wählern ausreichend zu kommunizieren. Die bisher in Bremen mitregierenden Grünen landeten nach den Prognosen mit Verlusten auf Platz drei.