Grünen-Chef nennt Prognosen zu Bremen-Wahl enttäuschend

Grünen-Chef Omid Nouripour hat sich nach ersten Prognosen zur Wahl in Bremen und Bremerhaven ernüchtert gezeigt. Er nannte das sich abzeichnende Ergebnis für seine Partei enttäuschend. „Das Ergebnis ist nicht so, wie wir es uns gewünscht haben“, räumte Nouripour am Sonntagabend in der ARD ein. Die bisher in Bremen mitregierenden Grünen landeten nach Prognosen mit Verlusten auf Platz drei. Die Enttäuschung sei groß.

„Wir haben von der Bundesebene sicher keinen Rückenwind gegeben, es gab sicher auch Gründe hier“, sagte Nouripour im ZDF. „Gleichzeitig ist Bremen eigentlich immer über dem Bundestrend gewesen, das war dieses Mal nicht der Fall. Das müssen wir uns anschauen.“

Die Grünen müssten sich anschauen, was man besser machen könne, sagte Nouripour. Gleichzeitig gebe es in Deutschland „eine fehlende Krisenfestigkeit“, notwendige Entscheidungen seien nicht getroffen worden - womit er andeutete, dass die Grünen im Bund eine aus seiner Sicht notwendige, aber nicht immer populäre Politik machten. „Es gibt eigentlich nicht so viele Parteien, die der Meinung sind, Klimaschutz ist 'ne Aufgabe für alle.“ Es sei „kein schöner Abend“.

Es sei „in erster Linie ein Tag von Demut“ für die Grünen, sagte Nouripour. „Aber was keine Option ist, dass wir uns nur noch von Umfragen leiten lassen und uns in die Büsche schlagen und sagen: Jetzt werden wir keine Entscheidungen mehr treffen und keine Änderungen mehr anschieben. Dafür sind die Herausforderungen zu groß, vor denen das Land steht.“

