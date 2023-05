Streit unter Kindern artet in Prügelei auf Spielplatz aus

Auf einem Spielplatz in der Peiner Südstadt sollen mehrere Mitglieder einer Familie auf einen 33-Jährigen eingeprügelt haben. Grund sei ein Streit zwischen Kindern gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Opfer musste am Samstagnachmittag mit Verletzungen und Wunden im Gesicht ins Krankenhaus gebracht werden. Vor den Augen der Kinder hatten demnach acht bis zehn Erwachsene auf den am Boden liegenden Vater eingetreten. Die Schlägerei sorgte für einen größeren Polizeieinsatz, der bis in die Nacht zum Sonntag andauerte. Die Polizei ermittelt nun.