Bürgerschaftswahlen Wahlbeteiligung in Bremen etwas höher

Ein Schild weist auf einen Wahlraum für die Bürgerschaftswahl in einem Wahllokal im Stadtteil Vegesack hin.

Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen haben in den ersten sechs Stunden nach Öffnung der Wahllokale etwas mehr Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen abgegeben als 2019. Um 14.00 Uhr lag die Beteiligung am Sonntag bei 34,3 Prozent, wie die Landeswahlleitung mitteilte. Bei der Wahl vor vier Jahren hatte der Wert 33,5 Prozent betragen.