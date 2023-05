Räuber nach Überfall auf Senioren auf der Flucht

In Bremen sind zwei Senioren überfallen und bestohlen worden. Einem 77-Jährigen wurde eine Kette vom Hals gerissen, einem anderen Mann eine Luxus-Uhr gestohlen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Bremen (dpa/lni). In Bremen sind zwei Senioren überfallen und bestohlen worden. Einem 77-Jährigen wurde eine Kette vom Hals gerissen, einem anderen Mann eine Luxus-Uhr gestohlen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der 77-Jährige war am Freitag in der Innenstadt unterwegs. Nachdem ihm die Kette entwendet worden war, versuchten die unbekannten Täter, seine Uhr vom Handgelenk abzuziehen. Der Mann rief laut um Hilfe, die Diebe ließen laut Polizei erst von ihm ab, als Passanten zu Hilfe eilten. Der Senior erlitt leichte Verletzungen.

Am Tag darauf griffen zwei Unbekannte einen 78-Jährigen in den Wallanlagen an. Sie rissen seinen Arm nach hinten und entwendeten seine Luxus-Uhr. Dabei stürzte der Mann den Angaben zufolge zu Boden und zog sich leichte Schürfwunden zu. Die Täter konnten entkommen. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Raubes und sucht nach Zeugen.

