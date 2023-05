„Nur noch Endspiele“: VfB Oldenburg gibt nicht auf

Mannheim/Oldenburg (dpa/lni). Der VfB Oldenburg hat sich im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga noch nicht aufgegeben. Das schwere Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim hätte die Rückkehr in die Regionalliga schon am drittletzten Spieltag besiegeln können. Doch der VfB gewann am Samstag überraschend mit 3:1 () bei dem Aufstiegskandidaten und will die Hoffnung auf den Klassenerhalt nun auch beim nächsten Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten FSV Zwickau am Leben halten.

„Wir standen mit dem Rücken zur Wand“, sagte Abwehrspieler Marcel Appiah. „Wir kommen aus unserer Situation nur mit Vollgas 'raus. Wir haben weiter nur noch Endspiele.“

Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf den Halleschen FC auf Rang 16 drei Punkte und acht Tore. Die Oldenburger spielen noch gegen Zwickau und den Tabellendritten Dynamo Dresden. Halle bekommt es mit Rot-Weiss Essen und dem SV Wehen Wiesbaden zu tun.

In Mannheim legte der VfB einen Doppelpack von Marc Stendera (21.) und Oliver Steurer (23.) vor. Nach dem Anschlusstreffer von Adrian Malachowski (61.) dauerte es wieder nur zwei Minuten, bis Rafael Brand (63.) auf 3:1 erhöhte (63.). „Heute hat man deutlich gesehen, dass wir auch Fußball spielen können, wenn alle an Bord sind. Wir müssen den Zug jetzt einfach mitnehmen“, sagte Christopher Buchtmann.

