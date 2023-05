16-jährige Fahrschülerin schwer bei Unfall verletzt

In Rinteln (Landkreis Schaumburg) ist am Freitagnachmittag eine 16-jährige Fahrschülerin schwer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Jugendliche auf ihrem Motorrad unterwegs, als ein 44-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit ihr zusammenstieß. Daraufhin stürzte die Motorradfahrerin und verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich.