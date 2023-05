Drei Menschen bei Autounfall in Papenburg verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Papenburg (Landkreis Emsland) ist eine 67-jährige Fahrerin schwer verletzt worden. Eine 58-Jährige und ihr 35 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall am Samstagmittag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Als die 58-jährige Fahrerin nach links auf die B70 abbiegen wollte, übersah sie den Angaben zufolge den anderen Pkw, und die Wagen kollidierten. Alle Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.