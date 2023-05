Nach 2:2: Fürth und Braunschweig noch nicht gerettet

Die SpVgg Greuther Fürth hat den letzten Schritt zum Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga im Heimspiel gegen den Mitkonkurrenten Eintracht Braunschweig verpasst. Nach dem 2:2 (1:1) am Samstag sind die Franken aber weiterhin näher am Klassenerhalt als der zweimal führende Aufsteiger aus Niedersachsen. Fürth hat zwei Spieltage vor Saisonschluss mit 38 Punkten einen Vorsprung von fünf Zählern auf den Relegationsplatz, den Arminia Bielefeld (33 Punkte) nach einem spektakulären Last-Minute-Sieg in Kaiserslautern belegt. Braunschweig hat 36 Zähler auf dem Konto.