Nach fünf Jahren: Brooks mit Hoffenheim jetzt VfL-Gegner

Wolfsburg. Die englische Premiere League oder ein anderer ausländischer Spitzenclub waren immer das Ziel, als der US-Nationalspieler John Anthony Brooks den VfL Wolfsburg im vergangenen Sommer nach fünf Jahren verließ. An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) kehrt der Abwehrspieler nun mit der 1899 Hoffenheim in die Volkswagen Arena zurück.

Der 30 Jahre alte Brooks war vor dieser Saison ablösefrei zu Benfica Lissabon gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Deshalb kehrte der gebürtige Berliner im Januar auf Leihbasis in die Fußball-Bundesliga zurück. In Hoffenheim gehört Brooks nach schwachem Start inzwischen zu den Leistungsträgern.

Auch in Wolfsburg wird er zusammen mit Ozan Kabak und Kevin Akpoguma die Dreierabwehrkette des Abstiegskandidaten bilden. Direkt davor mussten die Hoffenheimer am Samstag schon kurz vor dem Anpfiff wechseln. Dennis Geiger musste wegen Rückenproblemen in der Kabine bleiben, Sebastian Rudy übernahm seinen Platz im defensiven Mittelfeld.

