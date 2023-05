Zwei Autos kollidieren: Vier Menschen verletzt

Bei einem Autounfall in Hatten (Landkreis Oldenburg) ist ein 56-Jähriger schwer verletzt worden. Drei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen. Am Freitagnachmittag missachtete ein 26-Jähriger an einer Kreuzung die Vorfahrt des 56-jährigen Fahrers, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kollidierten die beiden Autos. Alle Beteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerinnen des 56-Jährigen und der 26-Jährige wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 33.000 Euro.