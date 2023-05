Fünf Menschen bei Wohnungsbrand leicht verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Eine Erdgeschosswohnung in dem Gebäude im Stadtteil Geestemünde stand am Samstagmorgen in Vollbrand, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer drohte kurzzeitig auf weitere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus überzugreifen. Die verletzten Personen wurden vor Ort behandelt. Die Wohnung, in der der Brand ausbrach, ist nicht mehr bewohnbar. Die Ursache für den Brand war am Samstag zunächst unklar.