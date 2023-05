Drei Verletzte bei Zusammenstoß auf Autobahn 27

Bei einem Autounfall auf der Autobahn 27 im Landkreis Cuxhaven sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren am Freitagabend zwei Autos mit hoher Geschwindigkeit zusammengestoßen. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die A27 wurde in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Hagen und Uthlede vorübergehend gesperrt. Weitere Details sowie eine genaue Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.