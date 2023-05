Kultur Feminismus und Ukraine: Neue Spielzeit am Theater Bremen

Das Theater Bremen hat nach dem Ende der Corona-Pandemie die meisten seiner Zuschauerinnen und Zuschauer zurückgewinnen können. In der zu Ende gehenden aktuellen Spielzeit seien bislang 162.000 Besucher gezählt worden, sagte Intendant Michael Börgerding am Freitag. „Das ist eine Spielzeit, die gewollt worden ist, die besucht worden ist, die bezahlt worden ist.“ 2018/19, in der letzten Spielzeit vor Corona, seien es 182.000 Zuschauer gewesen. „Es ist gut, wenn sich das Flaggschiff der Kultur zurückmeldet“, sagte auch Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz (SPD).