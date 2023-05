Geschichte Museum in Kalkriese lädt wieder zu Römer- und Germanentagen

Das Varusschlacht-Museum in Kalkriese bei Osnabrück lädt zu Pfingsten wieder zu den traditionsreichen Römer- und Germanentagen ein. Am 28. und 29. Mai spielen 200 Römer- und Germanendarsteller aus ganz Deutschland, den Niederlanden, Tschechien, Rumänien und Polen auf dem Museumsgelände den Alltag vor rund 2000 Jahren nach. Unter anderem sollen Kampftechniken, Marschformationen und kurzweilige Spiele römischer Legionäre vorgeführt werden, wie das Museum am Freitag mitteilte.