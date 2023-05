Keine Lust auf Aufstiegsparty: Leitl will Darmstadt ärgern

Trainer Stefan Leitl von Hannover 96 möchte die Aufstiegsparty von Spitzenreiter Darmstadt 98 verhindern. „Darmstadt kann aufsteigen. Und unser Interesse ist es, dass sie nächste Woche zu Hause am Böllenfalltor aufsteigen“, sagte der Coach vor dem Duell gegen den Spitzenreiter am Sonntag (13.30/Sky). Er wolle alles daran setzen, um selbst zu gewinnen. „Wir haben noch ein Ziel zu erreichen, das ist dieser einstellige Tabellenplatz“, fügte der 45-Jährige hinzu.

Hannover (dpa/lni). Trainer Stefan Leitl von Hannover 96 möchte die Aufstiegsparty von Spitzenreiter Darmstadt 98 verhindern. „Darmstadt kann aufsteigen. Und unser Interesse ist es, dass sie nächste Woche zu Hause am Böllenfalltor aufsteigen“, sagte der Coach vor dem Duell gegen den Spitzenreiter am Sonntag (13.30/Sky). Er wolle alles daran setzen, um selbst zu gewinnen. „Wir haben noch ein Ziel zu erreichen, das ist dieser einstellige Tabellenplatz“, fügte der 45-Jährige hinzu.

Für den Ex-Profi Leitl, der zwischen 2004 und 2007 bei den Hessen spielte, sei das „immer noch eine besondere Partie“. Darmstadt stehe „absolut verdient“ auf dem ersten Platz, lobte Leitl. Er warnte vor einer anpassungsfähigen, disziplinierten und kompakten Mannschaft: „Aktuell die schwierigste Aufgabe in diesem Jahr“, sagte der Trainer.

Laut 96 begleiten rund 3500 Fans die Hessen in die niedersächsische Landeshauptstadt, um bei einem Sieg den Aufstieg in die Bundesliga feiern zu können. Bei einem Remis des Tabellendritten HSV im zeitgleich stattfindenden Spiel in Regensburg reicht Darmstadt ein Punkt zum Gang in die Erste Liga.

Leitl, derzeit mit 96 auf dem 9. Platz, konzentriert sich im Endspurt der Saison auf den siebten Tabellenrang. Es sei „super wichtig“ den Schwung der erst schlecht gestarteten und dann allmählich besser gelaufenen 96-Rückrunde mit in die kommende Spielzeit zu nehmen. Es sei verpflichtend, sich „ordentlich“ von den Zuschauern mit zwei Heimsiegen zu verabschieden. Alle Stammkräfte stehen Leitl dafür zur Verfügung.

