Grundsteuer-Erklärungen: Versäumnis kostet 25 Euro im Monat

Wer seine Grundsteuererklärung in Niedersachsen nicht rechtzeitig bis Ende Januar abgegeben hat, muss für die Zeit ab Februar mit einem Verspätungszuschlag von 25 Euro im Monat rechnen. Darauf hat das Finanzministerium am Freitag hingewiesen. Der NDR hatte zuvor berichtet, dass von Montag an knapp 500.000 Erinnerungsschreiben an die Grundeigentümer verschickt werden, die noch keine Steuererklärung eingereicht haben.