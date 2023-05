Im Landtag tropft es wieder

Im niedersächsischen Landtag in Hannover tropft es wie schon vor einem Jahr vom Dach in die Eingangshalle. „Es geht wieder um die Dachentwässerung“, sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums, das für das staatliche Baumanagement zuständig ist, am Freitag. Ein Fallrohr habe ein Leck, der genaue Schaden sei noch unklar. Das Rohr sei abgedichtet worden, so dass kein neuer Schaden entstehe.