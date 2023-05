Wahlkampfabschluss in Bremen: Scholz spricht auf Marktplatz

Zwei Tage vor der Bürgerschaftswahl in Bremen kommt Bundeskanzler Olaf Scholz zur Unterstützung des SPD-Bürgermeisters Andreas Bovenschulte in die Hansestadt. Auf dem Marktplatz werden heute (15.30 Uhr) außer dem Kanzler auch die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil sprechen. Weiterer Gast ist Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Zum Abschluss des FDP-Wahlkampfs kommen die stellvertretenden Bundesvorsitzenden Wolfgang Kubicki und Johannes Vogel nach Bremen (19.00 Uhr).

Am Sonntag (14.5.) wird das Parlament des kleinsten Bundeslandes, die Bremische Bürgerschaft, neu gewählt. Bislang führt Bovenschulte eine in Westdeutschland einmalige Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei an. Umfragen vor der Wahl sahen die Dauerregierungspartei SPD leicht vor der CDU mit Herausforderer Frank Imhoff. Die Christdemokraten waren 2019 erstmals in Bremen stärkste Kraft geworden, bei der Regierungsbildung aber leer ausgegangen.

Weil die zerstrittene AfD sich die Wahlteilnahme verbaut hat, könnte erstmals die rechtspopulistische Wählervereinigung Bürger in Wut (BiW) in Fraktionsstärke in die Bürgerschaft einziehen.

