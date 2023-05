Sicherheitsprobleme: Brücke über Lachte halbseitig gesperrt

Bei einer Routinekontrolle in Celle haben Arbeiter Probleme bei der Stabilität einer Brücke über die Lachte entdeckt. Die Standsicherheit des Bauwerks an der Landstraße 282 sei nicht mehr gegeben, teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag mit. Zur Entlastung werde die Brücke ab sofort halbseitig gesperrt. Autos könnten sie nur einspurig befahren. Ampeln sollen dabei den Verkehr regeln.