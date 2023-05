Moritz Bleibtreu erhält Emder Schauspielpreis

Der Schauspieler Moritz Bleibtreu („Knockin‘ on heaven’s door“, „Soul Kitchen“) erhält den Emder Schauspielpreis 2023. Der 51-Jährige bekommt die Auszeichnung beim 33. Internationalen Filmfest Emden-Norderney im Juni für herausragende schauspielerische Leistungen verliehen, wie die Festival-Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Bleibtreu soll den Schauspielpreis bei der Verleihung am 11. Juni in der Emder Johannes a Lasco Bibliothek persönlich entgegen nehmen.