Polizei findet Frauenleiche: Verdacht auf Tötungsdelikt

Bremen (dpa/lni). Eine 44-jährige Frau ist in Bremen nach Polizeiangaben Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Die Beamten entdeckten ihre Leiche am Dienstag in ihrer Wohnung im Ostertor, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Freunde hatten die Einsatzkräfte benachrichtigt, weil sie sich Sorgen um die Frau gemacht hatten.

Die Obduktion des Leichnams und die Situation vor Ort deuteten auf ein Tötungsdelikt hin, teilte eine Sprecherin mit. Die 44-Jährige war zuletzt am späten Samstagabend von Freunden in einer Kneipe im Ostertor gesehen worden. Anschließend wollte sie weiterziehen. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die die Frau in der Nacht zu Sonntag gesehen haben oder Angaben machen können, mit wem sie unterwegs war.

