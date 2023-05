Wolfsburger schauen auf sich: Hoffen auf Bayern-Patzer

Wolfsburgs Fußball-Frauen schauen im Bundesliga-Titelrennen nur auf sich. „Es ist wichtig, sich auf seine Aufgaben zu konzentrieren. Wir wissen, dass wir die Qualität haben, diese drei Spiele zu gewinnen“, sagte Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot mit Blick auf die noch ausstehenden drei Spieltage. „Dann hätten wir mehr Punkte als in der vergangenen Saison. Das ist erst einmal die Aufgabe. Und dann gibt es noch drei Spiele, in denen die Bayern etwas liegen lassen können“, sagte Stroot.

Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot steht am Spielfeldrand.

Wolfsburg (dpa/lni). Wolfsburgs Fußball-Frauen schauen im Bundesliga-Titelrennen nur auf sich. „Es ist wichtig, sich auf seine Aufgaben zu konzentrieren. Wir wissen, dass wir die Qualität haben, diese drei Spiele zu gewinnen“, sagte Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot mit Blick auf die noch ausstehenden drei Spieltage. „Dann hätten wir mehr Punkte als in der vergangenen Saison. Das ist erst einmal die Aufgabe. Und dann gibt es noch drei Spiele, in denen die Bayern etwas liegen lassen können“, sagte Stroot.

Insgeheim hoffen die Niedersachsen darauf, dass die Münchnerinnen schon an diesem Wochenende patzen. Der Tabellenführer hat am Freitagabend den Tabellenvierten TSG Hoffenheim zu Gast, für den es noch um die Qualifikation zur Champions League geht. Wolfsburg spielt am Sonntag (13.00 Uhr/MagentaSport) im Deutsche Bank Park vor erwarteten rund 16.000 Zuschauern beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt.

„Die Frankfurter werden in dem Stadion und vor den Zuschauern auch etwas Besonderes vorhaben. Es ist ein Spitzenspiel. Wir lieben Spitzenspiele und große Arenen“, sagte Stroot. Fehlen werden dem VfL Lena Lattwein und Kristin Demann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen