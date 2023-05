Erdbeersaison steht vor dem Start

Für Niedersachsens Erdbeerbauern geht in diesen Tagen die Erntesaison los: Erste Ware, die von Pflanzen im geschützten Anbau in Tunneln stammt, liegen bereits in den Hofläden und an den Verkaufsständen bereit, teilte das Landvolk Niedersachsen am Donnerstag in Hannover mit. Die Stimmung unter den Obstbauern sei zuversichtlich, sagte Fred Eickhorst, Geschäftsführer der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer.