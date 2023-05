Widmann wird Erster Gastdirigent der NDR Radiophilharmonie

Hannover. Nach dem bevorstehenden Abschied von Chefdirigent Andrew Manze setzt die NDR Radiophilharmonie in der neuen Spielzeit auf bekannte Gastdirigenten. Von 2023/2024 an werde der Komponist und Dirigent Jörg Widmann für drei Jahre Erster Gastdirigent des Orchesters, teilte der NDR am Donnerstag mit. Achim Dobschall, Leiter Orchester, Chor und Konzerte im NDR, kündigte an, die Zeit bis zur Neubesetzung des Chefdirigentenpostens ab der Spielzeit 2024/2025 mit namhaften Gästen am Pult bestreiten zu wollen, die dem Orchester eng verbunden seien - darunter auch Manze.

Andrew Manze ist seit der Saison 2014/2015 Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie, Anfang Juli ist sein Abschiedskonzert. Der britische Geiger und Spezialist für historische Aufführungspraxis arbeitet mit vielen internationalen Orchestern zusammen. Vor seinem Engagement in Hannover war er seit 2006 Chefdirigent des Helsingborg Symphony Orchestra in Schweden.

Widmann sagte, er habe seit vielen Jahren die „Freude und Ehre, mit den wunderbaren Musikerinnen und Musikern der NDR Radiophilharmonie zusammenzuarbeiten“. Er betonte: „Als ich zu Beginn des vergangenen Jahres das Orchester in zwei Konzerten dirigierte, passierte dennoch etwas, was noch weit darüber hinausging: Wir verliebten uns schlichtweg ineinander.“ Der Komponist und Dirigent will den Angaben zufolge Klassiker mit eigenen Kompositionen kombinieren, darunter die deutsche Erstaufführung seines „Danse macabre“.

Zu den ehemaligen Chefdirigenten, die in der kommenden Spielzeit mit dem Orchester auftreten, zählen neben Manze auch Eiji Oue und Eivind Gullberg Jensen. Zur Saisoneröffnung am 28. September leitet der französische Dirigent Fabien Gabel die Radiophilharmonie - auf einer musikalischen Reise durch Spanien etwa mit Maurice Ravels „Boléro“ und „Don Juan“ von Richard Strauss.

