Niedersächsisches Fahrtraining für Senioren gefragt

Eine Teilnehmerin der Schulung «Fit im Auto» am Steuer.

Burgdorf (dpa/lni). Die Schulungen „Fit im Auto“ für Menschen ab 65 Jahren sind in Niedersachsen nach einer coronabedingten Flaute wieder stark nachgefragt. „Die Tendenz ist steigend“, sagte Roswitha Bothe von der Landesverkehrswacht der dpa. Das Programm wurde im Jahr 2015 eingeführt. „Wir haben es erfunden“, sagte Bothe. Inzwischen hätten auch andere Bundesländer wie Bayern das Konzept übernommen.

Die fünfstündigen Seminare werden in vielen niedersächsischen Regionen angeboten. Auf dem Programm stehen eine Einführung durch die Polizei, ein Sicherheitstraining mit dem eigenen Auto auf einem Übungsplatz sowie eine Fahrt in einem Fahrschulwagen.

Derzeit gibt es eine Debatte über strengere Vorschriften für Seniorinnen und Senioren am Steuer. Diskutiert wird unter anderem über verpflichtende Fahrtauglichkeits-Tests, also eine Art Führerschein-TÜV. Nach Angaben der Landesverkehrswacht haben sich die freiwilligen Seminare bewährt. Es gebe nur sehr wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denen im Anschluss an das Seminar nahegelegt werden müsse, den Führerschein freiwillig abzugeben.

