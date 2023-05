Förderbank meldet Rekordwerte für das Geschäftsjahr 2022

Das Fördervolumen der landeseigenen Investitions- und Förderbank in Niedersachsen ist unabhängig von Corona-Hilfen im vergangenen Geschäftsjahr gestiegen. Die rund 1,6 Milliarden Euro in der eigentlichen Fördertätigkeit entsprächen einem Plus von fast 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einem Rekord, teilte die Bank am Mittwoch mit. Zusammen mit den Corona-Hilfen ergibt sich dem Geldhaus zufolge ein Fördervolumen von mehr als 3,5 Milliarden Euro für 2022.

Hinter der Unterstützung mit einem Volumen von insgesamt 266 Millionen Euro stehen fast 4500 Förderungen, die den Unternehmen in Niedersachsen zur Verfügung gestellt wurden und eine Investition in die Zukunftsfähigkeit des Landes darstellen, wie der Vorstandsvorsitzende der NBank, Michael Kiesewetter, sagte. Investitionsförderungen seien gerade in strukturschwachen Gebieten von besonderer Bedeutung und dienten dem Ausgleich von Standortnachteilen.

Auch bei der Wohnraumförderung gab es dem Bericht zufolge einen Höchstwert seit Gründung der NBank im Jahr 2004. Waren es 2021 insgesamt rund 2150 Wohnungen, für die eine Fördersumme von 160 Millionen Euro floss, wurden 2022 bereits mehr als 2700 Wohnungen in Niedersachsen mit 350 Millionen Euro gefördert.

