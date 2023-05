Bremer Grüne werden nach Heizungstausch gefragt

Die Bremer Grünen werden im Wahlkampf mit Fragen nach der Heizungstausch-Politik im Bund konfrontiert. Das sagte der Landesvorsitzende Florian Pfeffer am Mittwoch. „An Wahlkampfständen werden wir häufig auf das Gesetz zum Austausch kaputter Gasheizungen angesprochen“, sagte er. „Fossile Energien wie Gas und Öl werden in den nächsten Jahren deutlich teurer werden. Welche Auswirkungen es hat, wenn dadurch die Heizrechnung in die Höhe schießt, wissen wir schmerzlich aus dem letzten Jahr.“ Viele Menschen machten sich Sorgen, ob sie diesen Wandel bewältigen können.