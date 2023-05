Bremen: Rekord bei Wahlberechtigten mit Migrationsgeschichte

Ein Wähler steckt seinen Wahlzettel in eine Urne.

Bremen hat mit 17,8 Prozent im Ländervergleich den höchsten Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte unter den Wahlberechtigten. Der Durchschnitt bundesweit liegt bei 11,5 Prozent, wie das Sozialressort am Mittwoch mitteilte. Unter Migrationsgeschichte versteht man, dass mindestens ein Elternteil oder die Person selbst nicht in Deutschland geboren ist. Am Sonntag (14. Mai) sind rund 463.000 Wahlberechtigte im Land Bremen aufgerufen, eine neue Bürgerschaft zu wählen.