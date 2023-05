Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Ein Mann ist mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 35-Jährige kam am Dienstagabend aus bisher ungeklärter Ursache in einer scharfen Kurve von der Bundesstraße 242 bei Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer starb demnach noch an der Unfallstelle.