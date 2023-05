Unbekannte beschmieren CDU-Büro in Bremen mit Farbe

Kurz vor der Bürgerschaftswahl in Bremen haben Unbekannte ein Parteibüro der CDU mit Farbe beschmiert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bewarfen die Täter in der Nacht zum Dienstag die Fassade des Büros im Stadtteil Vegesack mit einem weißen Farbei und sprühten in gelber Farbe den Schriftzug „Dreck“ auf die Eingangstür. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf und sucht nach Zeugen. Am Sonntag wird im kleinsten Bundesland das Landesparlament neu gewählt.