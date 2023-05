Ermittlung Ein Hektar Heide auf Truppenübungsplatz in Flammen

Ein Brand auf einem Truppenübungsplatz in Deutsch Evern im Landkreis Lüneburg hat einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Feuer war am Dienstagmittag aus zunächst unbekannter Ursache auf einer größeren Heidefläche mitten auf dem Übungsgelände ausgebrochen, wie die Polizei in Lüneburg mitteilte. Einer ersten Schätzung zufolge war von dem Feuer eine Fläche von mindestens einem Hektar betroffen.