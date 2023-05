Marihuana-Plantage mit 4500 Pflanzen ausgehoben

Liebenburg (dpa/lni). Mit einem Großaufgebot von Hunderten Einsatzkräften ist die Polizei im Nordharz und im Landkreis Wolfenbüttel gegen mutmaßliche Betreiber einer Marihuana-Plantage vorgegangen. Insgesamt wurden zehn Beschuldigte festgenommen, wie die Polizei Goslar und die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Dienstag mitteilten. Gegen die Männer sollen am Mittwoch Haftbefehle wegen gewerbsmäßigen Handels mit Drogen beantragt werden. In Liebenburg im Landkreis Goslar entdeckten die Beamten eine Plantage mit rund 4500 Marihuana-Pflanzen in Blüte. In der Gemeinde Remlingen-Semmenstedt bei Wolfenbüttel sicherten die Polizisten in einem Gebäude zeitgleich eine Anlage, die sich noch im Aufbau befand. Insgesamt war die Polizei mit mehr als 400 Beamtinnen und Beamten im Einsatz.

Bei der ausgehobenen Plantage in Liebenburg handelt es sich laut der Polizei um eine der größten Indoor-Plantagen, die bislang im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig entdeckt wurden. Der Marktwert der sichergestellten Pflanzen soll nach einer ersten Schätzung bei rund einer Million Euro liegen.

Zuvor hatte es laut der Polizei Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, dass in Liebenburg in größeren Mengen Marihuana-Pflanzen aufgezogen würden. Die Polizei rückte am Dienstagmorgen mit Hunderten Kräften unter anderem aus Hannover, Göttingen und Oldenburg an, um das Gelände einer ehemaligen Fabrik im Gewerbegebiet von Liebenburg zu durchsuchen. Die Marihuana-Pflanzen wurden sichergestellt. Sechs Männer, die sich in der Anlage befanden, wurden festgenommen.

Im selben Ermittlungsverfahren durchsuchte die Polizei zeitgleich auch einen früheren Supermarkt in der Gemeinde Remlingen-Semmenstedt im Landkreis Wolfenbüttel. Dort stießen die Beamten auf eine Plantage, die sich noch im Aufbau befand. Pflanzen gab es dort nicht. Vier Männer wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob es sich bei den zehn Männern um eine Bande handelt.

Die Polizei wertete den Großeinsatz als Erfolg. „Durch wichtige Hinweise aus der Bevölkerung und die intensive Ermittlungsarbeit konnten wir heute einen empfindlichen Schlag gegen die illegale Herstellung von Cannabis in der Region Braunschweig setzten“, sagte Braunschweigs Polizeipräsident Michael Pientka in einer Mitteilung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen