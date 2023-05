Polizei ermittelt wegen bandenmäßigen Drogenhandels

Wegen des Verdachts des bandenmäßigen Drogenhandels ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen zehn Männer zwischen 22 und 48 Jahren aus Delmenhorst. Sie sollen die Drogen in Gaststätten vertrieben haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Drei der Männer wurden wegen bereits bestehender Haftbefehle festgenommen.

Delmenhorst (dpa/lni). Wegen des Verdachts des bandenmäßigen Drogenhandels ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen zehn Männer zwischen 22 und 48 Jahren aus Delmenhorst. Sie sollen die Drogen in Gaststätten vertrieben haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Drei der Männer wurden wegen bereits bestehender Haftbefehle festgenommen.

Im März hatte die Polizei bei einer Kontrolle zwei Kilogramm Kokain und ein Kilogramm Amphetamin beschlagnahmt. Die Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass die Gruppe mit weiteren Drogen gehandelt haben könnte. Am Dienstag durchsuchten die Ermittler 16 Objekte in Delmenhorst und beschlagnahmten Beweismaterial. Vermögenswerte in Höhe von rund 28.000 Euro wurden eingefroren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen