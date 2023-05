Am Dienstag ist der Grundstein für die Erweiterung des Migrationsmuseums Friedland gelegt worden. In dem Anbau soll die Migration in Deutschland ab 2011 thematisiert werden, wie die Einrichtung mitteilte. Das neben den Grenzdurchgangslager Friedland im Landkreis Göttingen gelegene Museum wurde 2016 eröffnet.