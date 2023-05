Sozialgerichte stellen komplett auf digitale Akte um

Die Sozialgerichte in Niedersachsen stellen in diesem Jahr komplett auf die digitale Gerichtsakte um. Bereits umgesetzt wurde dies bei den Sozialgerichten Aurich, Lüneburg und Stade. Bis Ende 2023 sollen Braunschweig, Hannover, Hildesheim, Oldenburg und Osnabrück folgen. Dasselbe gilt für die Standorte des Landessozialgerichts (LSG) in Celle und Bremen. LSG-Präsidentin Katrin Rieke sprach am Dienstag von einer „Kraftanstrengung“. Eine Verpflichtung zur digitalen Aktenführung besteht erst ab dem 1. Januar 2026.