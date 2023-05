Ermittlungen nach Greenpeace-Protest

Banner der Umweltschutzorganisation Greenpeace hängen an der Fassade des niedersächsischen Landtages.

Nach dem spektakulären Greenpeace-Protest auf dem niedersächsischen Landtag laufen Ermittlungen gegen 20 Aktivisten. Wie die Polizeidirektion Hannover am Dienstag auf Anfrage mitteilte, waren bei der Aktion am vergangenen Mittwoch 18 Menschen auf das Landtagsdach geklettert. Zwei weitere hingen mit Kletterausrüstung an der Fassade. Die Gruppe habe aus elf Männern und neun Frauen im Alter von 20 bis 55 Jahren bestanden.