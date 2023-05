Toter aus See geborgen: Vermutlich Badeunfall

Ein Toter ist aus einem See in Sande (Landkreis Friesland) geborgen worden. Menschen hatten den leblosen Mann am Montag auf dem Sander See treiben sehen, wie ein Polizeisprecher sagte. Daraufhin wurde der 71-jährige Mann von Rettungsschwimmern aus dem Wasser gezogen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge handelte es sich vermutlich um einen Badeunfall.