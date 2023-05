„Fühlst du mein Herz“ Staatstheater Braunschweig will feiern

In der „Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht und Kurt Weill hat das Staatstheater Braunschweig sein Motto für die kommende Spielzeit gefunden. Pollys Frage „Fühlst du mein Herz schlagen?“ halte die fast 600 geplanten Vorstellungen locker zusammen, teilte das von Intendantin Dagmar Schlingmann geleitete Mehrspartenhaus am Montag mit. In der Saison 2023/2024 stehen insgesamt 32 Neuproduktionen, davon 14 Uraufführungen, auf dem Programm.

Braunschweig (dpa/lni). In der „Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht und Kurt Weill hat das Staatstheater Braunschweig sein Motto für die kommende Spielzeit gefunden. Pollys Frage „Fühlst du mein Herz schlagen?“ halte die fast 600 geplanten Vorstellungen locker zusammen, teilte das von Intendantin Dagmar Schlingmann geleitete Mehrspartenhaus am Montag mit. In der Saison 2023/2024 stehen insgesamt 32 Neuproduktionen, davon 14 Uraufführungen, auf dem Programm.

Die Saison startet früh mit der Premiere von Giacomo Puccinis Oper „Tosca“ am 26. August unter freiem Himmel auf dem Burgplatz. Der offizielle Spielzeitauftakt wird am 17. September mit einem Theaterfest gefeiert, das mit den benachbarten Museen und weiteren Partnern als Kulturmeile geplant ist. Anlass zum Feiern hat auch die Kinder- und Jugendtheatersparte, die als eine der ersten in Deutschland gegründet wurde und die in der im Sommer startenden Saison 40 Jahre alt wird.

Das Staatstheater Braunschweig setzt nach eigenen Angaben weiterhin auf spartenübergreifende Projekte wie „Körperfestung/Herzog Blaubarts Burg“ nach Béla Bartók (Tanz und Musiktheater), „Koma“ von Georg Friedrich Haas (Musiktheater mit Schauspielerinnen/Schauspielern) sowie „Carmina Burana“ von Carl Orff (Tanz, Orchester und Musiktheater).

Im Schauspiel kommen neben „Der Dreigroschenoper“ unter anderem die Werke zweier Bestseller-Autoren auf die Bühne, nämlich „Das mangelnde Licht“ nach dem Roman von Nino Haratischwili sowie „State of the Union“ von Nick Hornby. Im Jubiläumsjahr ist im Jungen Staatstheater unter anderem der Klassiker „Das doppelte Lottchen“ von Erich Kästner zu sehen.

