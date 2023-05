VfL-Coach Kovac nach 0:6: „Ich erwarte eine Reaktion“

Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg sieht auch nach dem 0:6-Debakel in Dortmund noch alle Chancen auf eine Europacup-Teilnahme in der nächsten Saison. „Ich erwarte eine Reaktion der Mannschaft am kommenden Wochenende. Wir haben noch die Möglichkeit, unsere Ziele zu erreichen“, sagte der 51-Jährige am Sonntagabend.

Die Wolfsburger kassierten erst zum dritten Mal in ihrer Bundesliga-Geschichte nach 2019 und 2017 jeweils gegen Bayern München eine 0:6-Niederlage. In der Tabelle stehen sie aber weiterhin auf Platz sieben. Im Falle eines Pokalsiegs von RB Leipzig würde der am Ende der Saison die Teilnahme an der Qualifikationsrunde zur Conference League bedeuten.

„Man darf hinfallen. Im Leben und im Sport gehört das dazu“, sagte Kovac. „Entscheidend ist, dass man immer wieder aufsteht und die Lehren daraus zieht. Ich hoffe, dass wir das gegen den nächsten Gegner Hoffenheim auf den Platz bringen.“ 1899 Hoffenheim, der SC Freiburg und Hertha BSC sind die letzten drei VfL-Gegner in dieser Saison.

